Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesi Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?