Tokat\'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesi Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - TOKAT