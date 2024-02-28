Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

28.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:55
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Reşadiye ilçesine bağlı Delice bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalılardan çıkan ormanlık alana sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri zorlu arazi koşullarına rağmen müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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