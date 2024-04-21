Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı. - TOKAT
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Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan denetimde, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ve bir yolcu gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şahıs tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü. Operasyonda, aralarında 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 654,92 gram sentetik uyuşturucu, 463 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir astsubay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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