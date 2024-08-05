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Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyünde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevrede endişeye yol açtı. Olay yerine Turhal Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - TOKAT