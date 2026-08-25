Tokat Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tokat atma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 17 yaşındaki çocuk şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.K., G.E. (29) ve Ş.Ç.'yi (31) bıçakla yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.K.'nin üç gün önce G.E.'nin kendisini tokatladığı iddiasıyla bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından A.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.