Tokat Niksar'da kaçak define avında 3 kişi suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da kaçak define avında 3 kişi suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı

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Tokat Niksar\'da kaçak define avında 3 kişi suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 dedektör ile 1 alan tarama cihazı ele geçirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda dedektör ve alan tarama cihazıyla kaçak define arayan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisindeki ormanlık alanda şüphelendikleri 3 kişiyi kontrol etti. Yapılan incelemede M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K.'nin (61) dedektör ve alan tarama cihazıyla define aradıkları tespit edildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerle birlikte 1 dedektör ile 1 alan tarama cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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