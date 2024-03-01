İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Tokat Niksar'daki heyelan): "Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira 'Acil Yardım Ödeneği' gönderilmiştir". - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tokat Niksar'daki heyelan için AFAD'dan acil yardım ödeneği gönderildi - Son Dakika
Kayseri'de yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ile yakalanan 4 tutuklu sanığa toplam 57 yıl hapis ile 76 bin TL para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan bazılarını tahliye etti.
Samsun'da KOM polisi tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek'in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran'a ertelendi. Sanık, duruşmada öldürme kastı olmadığını belirtti.
Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın ardından aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işletme kullanılamaz hale geldi. Şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö. tüfekle vurarak öldürdüğü abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö., toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.
Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmaları sonucunda kasten öldürme, hırsızlık ve şantaj suçlarından aranan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Ambarcılı Mahallesi'nde, Sinan K.'ya ait olan yazlık evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fethiye Çarşı caddesinde polis ve jandarma ekipleri bir araya gelerek sürücülere yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Sürücülere trafik kuralları hakkında broşürler dağıtıldı ve emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Denetimlerin yaya geçitlerinde devam edeceği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 21 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetimlerde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen sahte pasaportlar, para ve diğer malzemeler de delil olarak kullanıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.Ç. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hindistan'da bir özel hastanede çalışan erkek hemşire Chirag Yadav, yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının karşı koyması üzerine uyuşturucu iğne yapan hemşire, tecavüz etti. Olayın ardından Yadav, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiği görüldü. Akciğer enfeksiyonu için tedavi gören kadın, durumu ailesine anlattıktan sonra şikayetçi oldu.
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