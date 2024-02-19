Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: Peş peşe 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptılar - Son Dakika
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Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: Peş peşe 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptılar

Tokat'ta, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti. Görüntülerde, 2 motosikletin peş peşe ilerlediği ve her birinde 4 kişinin bulunduğu görülüyor. Motosikletlerde bulunan yolcuların kask takmadıkları ve herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları da kaydedildi. Bu tehlikeli durum, güvenlik endişelerini artırdı ve vatandaşlardan benzer durumları yetkililere bildirmeleri istendi. Yetkililer ise gençlerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

19.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: Peş peşe 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptılar

TOKAT - Tokat'ta, bir bulvarda 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti.

Tokat'ta, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti. Bir başka araçtaki yolcu Mustafa Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tehlikeli durumu ortaya koydu. Görüntülerde, 2 motosikletin peş peşe ilerlediği ve her birinde 4 kişinin bulunduğu görülüyor. Motosikletlerde bulunan yolcuların kask takmadıkları ve herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları da kaydedildi. Özellikle bir motosikletin arkasında bulunan kadının kucağında bir çocuğun bulunması, tehlikenin boyutunu daha da artırdı.

Sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı açıkça görülüyor. Bu tür tehlikeli davranışların ciddi sonuçlara yol açabileceği ve güvenlik endişelerini artırdığı vurgulanarak, vatandaşların benzer durumları yetkililere bildirmesi çağrısında bulunuldu. Yetkililer ise gençlerin trafik kurallarına uyarak daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tokat\'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: Peş peşe 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: Peş peşe 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptılar - Son Dakika

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