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Tokat'ta alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Tokat'ın Şenyurt Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadi Ç. ile Yusuf İ. ve Yakup İ. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf İ. ve Yakup İ. Hadi Ç.'nin bulunduğu araca tüfekle ateş etti. Saçmalar Hadi Ç.'ye isabet etti. Hadi Ç. ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.