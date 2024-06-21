3.Sayfa

Tokat'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti

TOKAT - Tokat'ta göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olay sabah saatlerinde Tokat merkeze bağlı Döllük köyünde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçenler F. G'ye ait evin bahçesinde yerde hareketsiz yatan vatandaşı gördü. Vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede şansın göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin Niksar ilçesinde bir müzik hol sahibi Soner Dirim olduğu belirlendi. Dirim'in alacak-verecek meselesi yüzünden Niksar ilçesinden Döllük köyüne geldiği ve bu sebeple vurulduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.