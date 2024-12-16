Tokat'ta Bacadan Yangın: Ev Küle Döndü

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Bacadan çıkan yangında ev küle döndü

TOKAT - Tokat'ta bacadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı Köyü'nde gece saatlerinde çıkan yangında Necmettin Koyuncu'ya ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk incelemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.