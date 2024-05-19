Tokat'ta Bağ Evine Kurulan Düzenekle Patlama: Yaralanan Şahıs Sağlık Kontrolünden Geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta Bağ Evine Kurulan Düzenekle Patlama: Yaralanan Şahıs Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Tokat\'ta Bağ Evine Kurulan Düzenekle Patlama: Yaralanan Şahıs Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evine kurulan düzenekle meydana gelen patlamada 5 jandarma personeli ile 2 sivil yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi ve tekrar jandarma karakoluna götürüldü. Patlayıcıyı yaptığı iddia edilen şahsa yardım ettiği tahmin edilen bir diğer şüpheli ise Samsun'da yakalanarak Tokat'a getirildi.

19.05.2024 18:40
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 jandarma personeli ile 2 sivilin yaralandığı bağ evindeki patlamaya yardım ettiği iddia edilen şahıs, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evine kurduğu düzenekle 5 jandarma personeli 2 sivilin yaralanmasına neden olan olayla ilgili gözaltına alınanlardan Turgay Ö., JASAT tarafından sağlık kontrolüne çıkartıldı. Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheli tekrar ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Turgay Ö., hastane çıkışı gazetecilerin "Bomba düzeneğini siz mi yaptınız?" sorusuna ise cevap vermedi.

El yapımı patlayıcıyı yaptığı iddia edilen İsmail G'ye yardım ettiği tahmin edilen Turgay Ö, önceki gün akşam yapılan operasyonla Samsun'da yakalanarak Tokat'a getirilmişti.

Öte yandan el yapımı bomba düzeneği yaptığı iddia edilen İsmail G'nin eski askeri personel olduğu öğrenildi. İsmail G'nin bağ evi sahibi Ahmet K. ile aralarında bulunan husumet nedeniyle düzeneği kurduğu tahmin ediliyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Samsun, Erbaa, Tokat, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Bağ Evine Kurulan Düzenekle Patlama: Yaralanan Şahıs Sağlık Kontrolünden Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Bağ Evine Kurulan Düzenekle Patlama: Yaralanan Şahıs Sağlık Kontrolünden Geçirildi - Son Dakika
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