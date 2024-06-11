Tokat'ta bir kereste fabrikasında ikinci yangın çıktı

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Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir kereste fabrikasında bir hafta içerisinde ikinci defa yangın çıktı.

Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kereste ve kontrplak fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Aynı fabrikada geçtiğimiz haftada yangın meydana gelmişti. - TOKAT