Tokat'ta cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti

Tokat'ın Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3. katında cam silerken dengesini kaybeden 20 yaşındaki Melike Demir, aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 23:14
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Tokat'ta cam silerken 3'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katın camlarını silen Melike Demir (20) dengesini kaybederek aşağı düştü. Yerde hareketsiz yatan kızı gören vatandaşlar, 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. Demir, olay yerine gelen ambulans ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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