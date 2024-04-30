Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar - Son Dakika
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Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar

Tokat\'ta erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Bereketli İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 erkek öğrenciye etek giydirilip oynatılması tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

30.04.2024 23:04
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Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar

O görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı

TOKAT - Tokat'ta bir okulda 23 Nisan kutlamalarında 4 erkek öğrenciye etek giydirilip oynatılması tepkilere neden oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Bereketli İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, tartışmalı bir sahneyle gündeme geldi. Program kapsamında, 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak rol aldı. Ancak program sonrasında bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olay üzerine harekete geçerek okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı. İdari soruşturmanın sebebi, öğrencilerin kıyafet seçimiyle ilgili yapılan gösterinin toplumda rahatsızlık ve tartışmalara neden olması olarak belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar - Son Dakika

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