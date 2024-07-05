Tokat'ta fabrikada iş kazası: İşçinin eli koptu

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Tokat'ta fabrikada yaşanan iş kazasında bir işçinin eli koptu.

Edinilen bilgileri göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde hortum ve boru imalatı yapan bir fabrikada çalışan Ş.K., elini fabrikada üretim için kullanılan bir makineye kaptırdı. İş kazası sonucunda, Ş.K.'nin sağ eli bilek kısmından koptu.

Kazanın ardından, Ş.K. Tokat'ta yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Samsun'a nakledilen işçinin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT