Tokat\'ta Göçük Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Tokat'ta bir evin müştemilatında meydan gelen göçüğün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Oğulbey Mahallesi, Salkım Sokak'ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Okuldan dönen S.K., eve geldiğinde kapının açılmadığını fark etti. Komşularının yardımıyla kapıyı açmayı başaran S.K. evin arka kısmındaki müştemilatın tavanının yıkıldığını ve odunların devrildiğini gördü. Annesi Semra Kolkaya'yı (40) evde bulamayan küçük çocuk, annesinin odunların altında kaldığını düşünerek hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen polis ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, göçük altında kalan kadına ulaşmak için hızlı bir çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, odunların altından çıkartılan Semra Kolkaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık görevlisi kadına hastaneye gidene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semra Kolkaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT