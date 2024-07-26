Tokat\'ta Havai Fişek Yangını

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Tokat'ta atılan havai fişeğin düştüğü otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 23.30 sıralarında Hac Dağı'nda başladı. İddiaya göre havaya fırlatılan havai fişek Hac Dağı eteğindeki otluk alana düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü. Şehir merkezinden ateşi gören vatandaşlar durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan söndürüldü. - TOKAT