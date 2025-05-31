Tokat\'ta İnşaatta Elektrik Çarpması: 1 Ölü

Tokat'ta bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Tokat'ın Niksar ilçesi Ünye caddesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Atakan Korkmaz, güvenlik filesi çekerken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT