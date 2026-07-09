Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Tokat\'ta Kaçak Tütün Operasyonu
09.07.2026 17:25
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Jandarma, kaçak tütün ürünleriyle ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin kaçak ürün ticareti yaptığını belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilere ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 260 içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 113 bin bandrolsüz boş makaron, 240 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 10 bin bandrollü boş makaron, 219 paket bandrollü kıyılmış tütün, 100 bandrolsüz puro ile 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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