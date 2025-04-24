Tokat\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 27 Gözaltı

Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 505 litre sahte içki, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığı malzemeleri de dahil çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda kaçak ve sahte alkol ticareti, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda 505 litre sahte içki, 21 kilogram kaçak tütün, 52 bin 994 adet makaron, 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 43 adet fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 23 adet av tüfeği fişeği, 342 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 37 adet muhtelif kaçak kazı malzemesi ve 4 adet define detektörü ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız devam edecektir. Suç faillerini yakalamak ve kaçakçılığı kökünden bitirmek amacıyla titizlikle çalışıyoruz" denildi. - TOKAT