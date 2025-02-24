Tokat'ta kamyonete çarpan Mercedes otomobilin sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Eski Tokat- Turhal yolunda meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 60 AFK 898 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 60 AFV 081 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Kaza: Mercedes Kamyonete Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?