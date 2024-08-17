Tokat'ta kontrplak yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrplak yüklü tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Niksar Ünye karayolunda meydana gelen kazada, İ.B. (34) idaresindeki 27 ABH 380 plakalı kontrplak yüklü tır Niksar istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dorsesi yan yatarak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
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