Tokat'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Zile-Alaca yolu üzeri Yapalak köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ford markalı panelvan araç takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
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