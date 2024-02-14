Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Tokat\'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Tokat'ta, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklete çarpan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 09:23
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Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 Şubat 2024 tarihinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Ertekin, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eray Tezen'in kullandığı BMW markalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Polat yönetimindeki motosiklete çarpmış, kazada Polat (16) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Ertekin ağır yaralanmıştı.

Üniversite Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berkay Polat, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray Tezen ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tokat Devlet Hastanesinde kaldırılan Hasan Ertekin de 3 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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