Tokat\'ta Motosiklet Yayaya Çarptı

Tokat'ta park halindeki araçların arasından kontrolsüzce yola çıkan yayaya motosiklet çarptı, 60 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

İddiaya göre, M.E.G. idaresindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken park halindeki araçların arasından yola çıkan 60 yaşındaki H.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.E. kanlar içinde yere yığılırken, kontrolden çıkan motosiklet ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.E., ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT