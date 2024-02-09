Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tokat\'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ezebağı köyünde çıkan yangın sonucunda tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

09.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:09
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Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ezebağı köyünde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ezebağı köyünde Nazmiye Pak'a ait evde çıktı. Edinilen bilgilere göre elektrik kontağından çıkan yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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