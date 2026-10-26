Tokat’ta tır traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Aladun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda Niksar istikametine seyreden B.A. (34) idaresindeki tır ile Zülfikir Bolat (71) yönetimindeki 60 EDC 501 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Hatice Bolat (76) olay yerinde, traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askeri tır sürücüsü B.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.