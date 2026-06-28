Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
28.06.2026 19:17
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Yeşilyurt'ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Veyis Aydoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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