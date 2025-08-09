Tokat\'ta Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Tokat'ta önceki akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cengiz Albay (62) yönetimindeki motosiklete, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ. B. İdaresindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindeki çift yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Cengiz ve Muazzez Albay, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi, Karşıyaka Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Şeyh-i Şirvani mezarlığına defnedildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT