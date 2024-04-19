Tokat'ın Reşadiye ilçesinde traktör kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde traktör kazası: 3 kişi yaralandı

Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde traktör kazası: 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında biri ağır üç kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolunda meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün devrilmesine ve takla atmasına neden oldu. Kazada sürücü ile birlikte iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.04.2024 14:28
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, D-100 Karayolunda meydana geldi. A.Ö. (49) idaresindeki 58 DZ 495 plakalı traktör, Koyulhisar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrilerek takla attı. Kazada sürücü ile A.C. (24) ve H.Ö. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Reşadiye ilçesinde traktör kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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