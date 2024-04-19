Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde traktör kazası: 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, D-100 Karayolunda meydana geldi. A.Ö. (49) idaresindeki 58 DZ 495 plakalı traktör, Koyulhisar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrilerek takla attı. Kazada sürücü ile A.C. (24) ve H.Ö. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT