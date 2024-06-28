Tokat'ta Yüzme Havuzunda Kimyasal Madde Nedeniyle Yaralanan 5 Kişi Hukuk Mücadelesi Başlattı - Son Dakika
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Tokat'ta Yüzme Havuzunda Kimyasal Madde Nedeniyle Yaralanan 5 Kişi Hukuk Mücadelesi Başlattı

Tokat'ta özel bir yüzme havuzunda ıslak zemine basan vatandaşların ayakları kimyasal madde nedeniyle yandı. Olayda yaralanan 5 kişi hukuk mücadelesi başlattı. Olay, geçtiğimiz günlerde kentteki özel bir yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Talip Kılıç, arkadaşlarıyla birlikte bir rezidansın yüzme havuzuna gitti. Bir süre sonra havuzdan çıkmak isteyen Kılıç, merdiven önünde yerde yatan bir vatandaşı fark etti. Yaşlı adamı kaldırmak için yaklaşan Kılıç'ın ayağında elektrik çarpmasına benzer bir ağrı oluştu. Bu sırada yerde yatan vatandaşın şortu eriyerek vücudunda yanıklar meydana geldi. Havuzdakilerin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yerde yatan vatandaş kaldırıldı. Havuz çalışanları, düşen adamın olduğu yere su döktükçe buhar çıkmaya başladı. Olayda yaralananlar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağında kızarıklık oluşan Kılıç, hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Elektrik çarpması nedeniyle ayağının yandığını düşünen Kılıç, doktorun 'asitle yanma' oluştuğunu söylemesiyle hayrete düştü. Kılıç ile birlikte yaralanan 5 kişi, havuz sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

28.06.2024 11:09
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Tokat'ta özel bir yüzme havuzunda ıslak zemine basan vatandaşların ayakları kimyasal madde nedeniyle yandı. Olayda yaralanan 5 kişi hukuk mücadelesi başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde kentteki özel bir yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Talip Kılıç, arkadaşlarıyla birlikte bir rezidansın yüzme havuzuna gitti. Bir süre sonra havuzdan çıkmak isteyen Kılıç, merdiven önünde yerde yatan bir vatandaşı fark etti. Yaşlı adamı kaldırmak için yaklaşan Kılıç'ın ayağında elektrik çarpmasına benzer bir ağrı oluştu. Bu sırada yerde yatan vatandaşın şortu eriyerek vücudunda yanıklar meydana geldi. Havuzdakilerin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yerde yatan vatandaş kaldırıldı. Havuz çalışanları, düşen adamın olduğu yere su döktükçe buhar çıkmaya başladı. Olayda yaralananlar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağında kızarıklık oluşan Kılıç, hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Elektrik çarpması nedeniyle ayağının yandığını düşünen Kılıç, doktorun "asitle yanma" oluştuğunu söylemesiyle hayrete düştü. Kılıç ile birlikte yaralanan 5 kişi, havuz sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Adımımı attığım anda ayağım yanmaya başladı"

Olay nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiğini söyleyen mağdur Talip Kılıç, "Havuzun oraya asit ya da klor gibi bir şey dökülmüş. İhtiyar bir amca vardı. Amca çıkarken ayağı kaymış düşmüş. Ben de onu gördüm. Normal suda kayıp düştü zannettim. Yanına giderken adımımı attığım anda ayağım yanmaya başladı. Amcayı kaldırmaya çalışıyorduk kaldıramadık. Birkaç kişi yardım etti. Amca benden daha kötüydü. Benim de o sırada ayağım yandı. Sonrasında da görevliler amcayı oradan çıkardılar. Klor gibi bir şey vardı, su döktükçe buharlaşma oluyordu. Tuhaf bir kokusu vardı. Sonrasında oradaki görevli biraz temizledi" dedi.

"Maddi manevi olarak çok zarardayım"

Kılıç, maddi manevi olarak çok zararda olduğunu ifade ederek, "Temizledikten sonra biz oradan çıktık. Çıktıktan sonra amcayı gördük. Kolunda, belinde, ayaklarında falan bayağı deriler kavlamıştı. Biz de oradan hastaneye gittik. Hastanede yanık olduğunu söylediler. Asitten dolayı yandığını söylediler. Sonra müdahale ettiler. Biz de oradan sonra şikayetçi olduk. Havuzun hemen çıkışında bir merdiven var. Merdivenin orada bir boşluk vardı. Boşluk dolmuş oraya ya dökülmüş asit ya da işte çalışanın sorumsuzluğu biraz. İnsan içeridekileri uyarır. Der ki burada bir şey döküldü kimse çıkmasın. Çıkanların hepsinin ayağı yanmaya başladı. Mağdur olan bizim gibi 4-5 kişi var. Ben şu anda erkek kuaför olduğum için ayakta durmak zorundayım. Normalde 20 kişi tıraş ediyorsam şu anda ya 4 kişi ya da 5 kişiyi tıraş edebiliyorum. Çünkü maddi manevi olarak çok zarardayım. Bunun yüzünden ayakta duramıyorum. Bu yüzden hukuk mücadeleme devam edeceğim. Yerde bir su vardı. Adımımı atar atmaz sanki elektrik çarpması sandım. Hastaneye gidince elektrik çarpması değil asitten dolayı yanma olduğunu öğrendim. Amcamın şortu yanmıştı, kolları soyulmuştu, belinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Derisi asitten dolayı yanmış" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Yüzme Havuzunda Kimyasal Madde Nedeniyle Yaralanan 5 Kişi Hukuk Mücadelesi Başlattı - Son Dakika

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