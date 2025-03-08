Kanada'nın Toronto kentindeki bir barda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı. Polis 3 şüpheliyi arıyor.
Kanada'nın Toronto kentindeki Scarborough bölgesinde bulunan bir barda silah saldırı gerçekleştirildi. Toronto Polisinden yapılan açıklamada, en az 12 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Saldırıyla ilgili 3 şüphelinin arandığı aktarıldı. Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek polisin gerekli tüm kaynakları seferber ettiğini aktardı. - TORONTO
Son Dakika › 3.Sayfa › Toronto'da Bardaki Silahlı Saldırıda 12 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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