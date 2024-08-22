Tosya\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatica K. isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipelerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU