Tosya'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tosya'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Tosya\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

22.08.2024 14:20
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatica K. isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipelerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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