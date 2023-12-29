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Tosya'da Hastalık Sebebiyle Bir Saat Arayla İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tosya'da Hastalık Sebebiyle Bir Saat Arayla İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Gülsime Arı ve Ayşe Çukuören isimli iki kız kardeş, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bir saat arayla hayatını kaybetti. Arı'nın 71 yaşında vefat etmesinin ardından, 75 yaşındaki Çukuören de yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetti. İki kız kardeşin cenazesi, Büyük Sekiler köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Tosya\'da Hastalık Sebebiyle Bir Saat Arayla İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:16
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, hastalıkları sebebiyle bir saat arayla hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunlarından dolayı İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Gülsime Arı hayatını kaybetti. Arı'nın 75 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Çukuören ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle Gülsime Arı'dan 1 saat sonra vefat etti.

İki kız kardeşin cenazesi, Tosya ilçesine bağlı Büyük Sekiler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, İstanbul, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da Hastalık Sebebiyle Bir Saat Arayla İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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