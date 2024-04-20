Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. Yavru kediyi indirmek isteyen vatandaşlar, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiyeye bildirdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan park içindeki ağaçtaki kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı anlaşılması üzerine yaşam alanına bırakıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Tosya'da mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.
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