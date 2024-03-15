Trabzon Çaykara'da İki Katlı Evde Yangın - Son Dakika
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Trabzon Çaykara'da İki Katlı Evde Yangın

Trabzon Çaykara\'da İki Katlı Evde Yangın

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Çambaşı mahallesinde Sinan Dinç'e ait iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, evin ikinci katında bulunan kuru mısır sapları ve otların olduğu bölümden çıktı. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

15.03.2024 13:54  Güncelleme: 13:56
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Çambaşı mahallesinde Sinan Dinç isimli kişiye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında yer alan kuru mısır sapları ve otların olduğu bölümden çıktığı belirlenen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin alt kısmında bulunan ahırdaki hayvanlarda kurtarılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon Çaykara'da İki Katlı Evde Yangın - Son Dakika

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