Trabzon'da asker uğurlama mevlidinde zehirlenen 38 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Trabzon'da asker uğurlama mevlidinde zehirlenen 38 kişi hastanelik oldu

Trabzon\'da asker uğurlama mevlidinde zehirlenen 38 kişi hastanelik oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir asker uğurlama mevlidinde davetlilere ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 38 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Davetliler, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdu ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

08.02.2024 11:09
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 38 kişi asker uğurlama mevlidinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Nefsipulathane mahallesinde Ş.S. (48) askere gidecek oğlu için mevlid düzenledi. Mevlide katılanlara da okunan Kuran-ı Kerim ve dualar sonrasında tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Hazırlanan ikramlardan yiyen davetlilerden 38 kişi bir süre sonra rahatsızlanarak mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sorunlarla ilçedeki Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 38 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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