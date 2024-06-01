Trabzon\'da bir kişi intihar etti

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Trabzon'un Of ilçesinde bir şahıs kendini asarak intihar etti. Şahsın intihar etmeden önce 112'yi aradığı öğrenildi.

Olay gece saatlerinde Örtülü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Yerebasmaz (62) isimli şahıs, 112 Acil Merkezi'ni telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine şahsın adresine gelen ambulans ve jandarma ekipleri Ekrem Yerebasmaz'ı evinde asılı halde buldu. Otopsi için Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yerebasmaz'ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından İstanbul Çavuşbaşı semtine gönderilecek. Yerebasmaz'ın memleketine çay hasadı için geldiği öğrenildi. - TRABZON