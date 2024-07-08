Trabzon'da Doktor ve Hasta Yakını Arasında Yaşanan Darp Olayı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Trabzon'da Doktor ve Hasta Yakını Arasında Yaşanan Darp Olayı Hakkında Açıklama

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşanan doktor ve hasta yakını arasındaki darp olayıyla ilgili hasta yakını A.S.'nin avukatı, görüntülerin incelenmesi ve dosyadaki delillerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda müvekkilinin karşı tarafın dizini kırdığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Avukat, müvekkilinin doktorun ayağının kırılmasında herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ilk saldırının doktor tarafından yapıldığını ifade etti.

08.07.2024 20:51
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Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'ndeki doktor ve hasta yakını arasında yaşanan darp olayı ile ilgili açıklama yapan hasta yakını A.S.'nin avukatı Ahmet Yasin Sözen, "Görüntüleri defalarca izledim. Dosyadaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde müvekkilimin karşı tarafın dizini motosiklet kaskıyla kırdığı iddialarının asılsız olduğu ortadadır. Müvekkilimin doktorun ayağının kırılmasında herhangi bir sorumluluğu yoktur" dedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 Temmuz akşamı Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran S.N.K. isimli kadın hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde hasta ve yanındaki A.S., doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor Mehmet Yıldırım gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada doktorun diz kapağı kırılırken, güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar serbest bırakılırken, darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde hasta yakınına ilk müdahaleyi doktorun yaptığı görüldü.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan hasta yakını A.S.'nin avukatı Ahmet Yasin Sözen, son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığını belirterek, motosiklet kaskıyla doktorun diz kapağının kırıldığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. İlk saldırının doktor tarafından A.S.'ye yönelik gerçekleştiğini dile getiren Avukat Sözen, "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. Ancak günlerdir basında yer alan haberler müvekkilimi ciddi zan altında bırakmış ve kendisi bu durum nedeniyle işin tek sorumlusuymuş gibi tutuklamaya sevk edilmiştir. Dosyaya yansıyan veya yansıyacak delillerle yargılamanın yürütüleceği açıktır. Hukukun dışarıdan baskılarla yönlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bir hukukçu olarak söylemek istiyorum ki, hukuk çerçevesinde olayların değerlendirilmesi ve kişilerin adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerekmektedir. Görüntüleri defalarca izledim. Dosyadaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde müvekkilimin karşı tarafın dizini motosiklet kaskıyla kırdığı iddialarının asılsız olduğu ortadadır. Müvekkilimin doktorun ayağının kırılmasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine ilk saldırı doktor tarafından müvekkilime yönelik gerçekleştirilmiştir. Müvekkil, meşru savunma hakkını kullanarak saldırıyı def etmeye çalışmıştır. Müvekkilimin karşı taraftan şikayeti devam etmektedir. Yargılama neticesinde adaletin tecelli edeceğinden şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Doktor ve Hasta Yakını Arasında Yaşanan Darp Olayı Hakkında Açıklama - Son Dakika

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