Trabzon\'da Şüpheli Çanta Paniği

Trabzon'un Ortahisar ilçesi İtfaiye Kavşağı'nda bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Pazarkapı mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesindeki İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde şüpheli bir çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çanta polis karakoluna teslim edilirken, çantadan kimlik kartı ve cüzdan çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON