Trabzon'da yaşlı adam kalp krizi geçirerek şarampole yuvarlandı

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Kurban Bayramı tatili için memleketi Trabzon'un Of ilçesine gelen yaşlı adam, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Of ilçesindeki Kıyıboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için memleketi Trabzon'a gelen Harun Şengül (65), aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şengül'ün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şengül'ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON