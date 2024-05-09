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Trabzon'daki dolmuşçu öğrenci kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir hafta önce yaşanan dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir dolmuşun öğrenci servisinin önünü keserek yol kenarına çekmesi ve bir süre sonra servisten inen öğrenciler ile dolmuşçuların kavgası kameralara yansıyor.

2 Mayıs günü dolmuşlarda yer bulamamaları nedeniyle üniversiteye gitmek için servis kiralayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dolmuş sürücüleri tarafından darbedilmişti. Servisin önünü kesen dolmuş sürücüleri, servis şoförü ve öğrencilere hakaretler yağdırarak saldırmıştı. Olayın görüntülerinin çıkması üzerine 2 dolmuş sürücüsü gözaltına alınarak tutuklanmıştı.