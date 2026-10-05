Trabzon Maçka'da T2 Tüneli'nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev alınca ulaşım durdu - Son Dakika
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Trabzon Maçka'da T2 Tüneli'nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev alınca ulaşım durdu

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Trabzon Maçka\'da T2 Tüneli\'nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev alınca ulaşım durdu
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Trabzon Maçka'da T2 Tüneli'nde bugün saat 14.00 sıralarında beton mikseri ile otomobil çarpıştı ve otomobil alev aldı. Tünelde Gümüşhane istikametine ulaşım dururken yangın söndürme çalışmaları sürüyor; yanan otomobilde bir kişinin bulunduğu öğrenildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tüneli'nde bugün öğle saatlerinde beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonrasında otomobil alev aldı. Kaza sonrası Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi T2 Tüneli Gümüşhane istikametinde bir beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonrasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle otomobil alev alırken, tünelde ulaşım durdu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma trafik ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilde bir kişinin bulunduğu öğrenilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGümüşhane3. SayfaTrabzonGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Maçka'da T2 Tüneli'nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev alınca ulaşım durdu - Son Dakika
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