Trafik Kazasıyla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Trafik Kazasıyla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

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21 yaşındaki Kayra Ömrüuzun'un ölümcül trafik kazasına ait yeni görüntüler yayınlandı.

27.01.2025 17:49
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21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait yeni görüntüler çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 saniyede ölüme gitti

TOKAT - Zile- Turhal kara yolunda meydana gelen ve 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait yeni görüntüler çıktı.

İddiaya göre, 20 Ocak günü saat 17.15 sıralarında Kayra Ömrüuzun'un kullandığı 60 VA 858 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Ağır yaralanan genç sürücü, kazanın ardından Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhal yönünden Zile istikametine seyir halinde olan Kayra Ömrüuzun'un, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla duvara çarpması sadece 3 saniye içinde gerçekleşiyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Tokat, Son Dakika

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