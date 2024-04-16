Trafik Polisi Sayesinde Fenalaşan Dolmuş Sürücüsü Kaza Yapmaktan Kurtuldu

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Karaman'da dolmuşuyla seyir halindeyken fenalaşan sürücü, uygulama yapan trafik polisinin dikkati sayesinde kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 2 gün önce Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ala, trafik uygulaması esnada uygulama noktasına yaklaşan bir dolmuşun yol ortasında durduğunu fark etti. Bir süre sonra direksiyon başındaki sürücü Bekir Bingöz'ün fenalaşarak dolmuşun da geri geri gittiğini gören trafik polisi, müdahalede bulunarak arkadan gelen araçların kazaya karışmasını önledi. O anlar ise cadde üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Fenalaşan dolmuş sürücüsü daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra taburcu edildi. - KARAMAN