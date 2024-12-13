Polise mukavemet göstererek tehdit eden şahsa adli kontrol
BURSA - Bursa'da trafik ekiplerini tehdit ederek mukavemet gösteren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde trafik polislerini tehdit eden şahıs, asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Trafik polislerinin şikayetçi olması üzerine Mustafa E., savcılığa sevk edildi. Mustafa E, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafik Polisine Mukavemet: Adli Kontrol - Son Dakika
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