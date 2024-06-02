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Trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler cezasız kalmadı

Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edildi

Trafik magandasının ehliyetine el konuldu, bin 886 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Alanya- Manavgat yolu Konaklı mevkiinde 07 AGJ 133 plakalı motosikleti ile akrobatik hareketler yaparak metrelerce seyrederek diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atan şahsın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma gerçekleştiren emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 886 TL ceza uygulanırken, aynı kanunun 45. maddesine istinaden şahsın sürücü belgesi geçici süreyle geri alınarak psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edildi. Şahıs ise adli işlem yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.