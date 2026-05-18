Traktör Kazasında Yaşlı Çiftçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada 9 metre yükseklikten yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ içerisinde zemin düzeltme çalışması yapan Mehmet Sağ (80) idaresindeki 45 H 7413 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 9 metre yükseklikten yuvarlanıp takla attı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
