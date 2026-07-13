Traktör Römorku Açıldı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Römorku Açıldı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Traktör Römorku Açıldı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
13.07.2026 12:09
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde römorkun açılması sonucu bir kişi arpa yükü altında kalarak öldü.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde traktör römorkunun aniden açılması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydoğmuş köyünde Erdoğan K., 40 AV 441 plakalı traktörün römorkunda yüklü arpayı harman alanına boşaltmak istediği sırada kaza meydana geldi. İddiaya göre, boşaltma işlemi sırasında römork kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı. Römork kapağı ile dökülen arpanın arasında sıkışan Erdoğan K. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdoğan K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Römorku Açıldı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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